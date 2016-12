Auch wenn 2015 fast schon wieder rum ist, jedenfalls was Prognosen angeht, so lohnt doch sicher noch ein Blick auf dieselben. Beginnen wir – Ehre, wem Ehre gebührt – mit Wolfgang Lünenbürgers fünf großen Trends in der Kommunikation.

Digitale Transformation Content Marketing PR vs. Werbung 3D-Drucker Ephemeral Media

Digitale Transformation: Haken dran. Das Thema wird uns alle in diesem Jahr (oder sollte ich schreiben: in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren?) massiv beschäftigen.

Content Marketing: Ja, wird weiter wichtig bleiben, egal wie es gerade heißt und wo das Pendel gerade steht.

Trend No. 3 ist eigentlich kein Trend, deshalb gleich weiter zu Trend No. 4: Ja, 3D-Druck ist spannend und hat ein Riesenpotential, das jeder erahnen kann, der noch die DTP-Revolution in den 80ern erlebt hat. Nur diesmal noch viel größer, weil ja drei Dimensionen und nicht nur zwei. Aber: Kampagnen mit 3D-Druckern in den Haushalten – damit wünsche ich @luebue schon heute viel Spaß! 😉

Wearables hingegen abzuschreiben in einem Jahr, in dem Apple sein diesbezügliches Produkt auf den Markt bringen wird, ist mutig, ja geradezu antizyklisch. Da halte ich es eher mit Adam Tinworth, aber dazu später mehr.

Und last, but not least: Ephemeral Media ist mir als Buzzword etwas zu sperrig, aber meinetwegen. Das nächste große Ding, wie Wolfgang meint? Vielleicht für die Kommunikation. Ob das groß genug wird, um es in eine Reihe mit Google (Web 1.0) und Facebook (Web 2.0) zu stellen?

Kommen wir zu Adam Tinworth, der auf dem NEXT-Blog seine Trends für 2015 benannt hat.

Internet of Things Social Business Ruhe im Bereich Consumer Tech Privacy

Das Internet der Dinge gehört – wie 3D-Drucker und Wearables – zu den großen Themen der Digitalen Transformation im Konsumentenbereich. Daher eine sichere Wette. Außerdem: Apple Watch und sonst nicht viel Neues.

Beim Thema Social Business rechnet Adam mit einem neuen Anlauf im Prozess der Business Transformation. Das ist sozusagen die andere, businessorientierte Seite der Medaille Digitale Transformation. Und klar, Privacy wird die Debatte der nächsten Jahre bleiben, denn das ist einer der Bereiche unseres Lebens, die durch die Digitale Transformation massiv verändert wird.



Noch einen weiteren Blick auf die Trends des Jahres 2015 wirft unser kleines Büchlein mit dem programmatischen Titel #NEXT Year!. Zehn Experten beschreiben darin ihre Sicht auf Marketinginnovationen und deren Treiber. Lesestoff für den Jahresstart!