TEDxHamburg und die digitale City 2.0

@jmwell Die digitale Revolution ist abgeschlossen – jetzt leben wir im digitalen Zeitalter – abendblatt.de/116640290 via @abendblatt_hh — Walter Scheuerl (@Walter_Scheuerl) May 30, 2013



So kann man sich irren. Auch wenn man Walter Scheuerl heißt und Mitglieder der Hamburgischen Bürgerschaft ist. Auch ohne Scheuerls Zutun frisst sich die digitale Revolution unverdrossen durch alle Bereiche des Lebens und Arbeitens. Wie Städte sich dadurch verändern, wie sie digital werden, für diese Frage steht das Schlagwort City 2.0.



Unter diesem Motto steht in der kommenden Woche die dritte TEDxHamburg. Einer der für mich spannendsten Sprecher dort ist David Zahle, Partner des dänischen Architekturbüros Bjarke Ingels Group. Vor einiger Zeit habe ich einen Vortrag des Namensgebers Bjarke Ingels gehört, der mich sehr begeistert hat.

Außerdem freue ich mich auf Raul Krauthausen, Gründer von wheelmap.org, auf das er inzwischen den überwiegenden Teil seiner Zeit verwendet. Raul spricht regelmäßig auf Konferenzen wie TEDx und NEXT.

