Das Design der NEXT13 – Nebel & Drachen

Wenn am 23. und 24. April in Berlin die NEXT13 ihre Tore öffnet, werden die Teilnehmer neue Gebiete erforschen und sich dem Motto „Here be Dragons“ folgend den Herausforderungen der Zukunft stellen.

Das haben auch Malte Müller und Andreas Lexa getan. Unter dem Namen We Are Fellows gründeten die beiden 2011 ein Design-Studio in Hamburg, das nun den Auftrag erhielt, das Konferenz-Motto der NEXT13 visuell umzusetzen.

Die Ergebnisse sind schon seit einiger Zeit in der optischen Gestaltung der NEXT13-Kommunikation zu bewundern. Die Grundidee des Designs beruht auf dem Prinzip „Fog of War“. Wie auf mittelalterlichen Karten unbekannte, kartografisch nicht erschlossene Gebiete mit Drachen oder dem Satz „Here be Dragons“ geschmückt wurden, so liegen heute in Computerspielen Bereiche im Nebel, die außerhalb des Sichtfeldes liegen oder noch gar nicht erforscht wurden. Der „Fog of War“ greift also das Motto der NEXT auf seine Weise auf.

Wie die Ideen entstanden sind und wie sie für Anzeigen, Location-Branding und Trailerfilm umgesetzt wurden, haben Malte und Andreas der Page im Interview verraten.

„Alles ist dabei ganz analog durch Setbau und Fotoshooting entstanden“, sagen Malte und Andreas. „Nichts davon wurde am Bildschirm gebaut. Wenn das abstrakte Element Nebel auf die konkreten Interface-Elemente trifft, passieren spannende Dinge, die einen visuellen Hintergrund zum Programm der Konferenz bilden.“

Auf Lichtspiel und Nebelschwaden als Effekte setzt auch im Trailerfilm (Creative Direction: We Are Fellows, Regie: Cristian Straub). Die abstrakte Qualität der Motive baut dabei eine Brücke zu den Themen der Konferenz: Wenn über vor Jahren noch unvorstellbare Datenmengen oder Technologien gesprochen wird, dann soll sich der Nebel der Zukunft auflösen und die wartenden Drachen ihren Schrecken verlieren.

Welche Drachen es zu bezwingen und welche Nebel es zu lichten gilt, ist auf der NEXT13 am 23. und 24. April zu erfahren. Auf drei Bühnen und in zahlreichen Workshops werden an zwei Tagen über 100 Experten ihr Wissen mit den NEXT13-Besuchern teilen. Darunter sind Tech Blogger Robert Scoble, Stephen Wolfram (Erfinder von Wolfram Alpha) und Harper Reed, Digitalchef von Obamas datengetriebener Wiederwahlkampagne.

Erwartet werden etwa 2.000 Teilnehmer, darunter Vertreter großer Konzerne und Agenturen, Business-Developer, Marketing-Experten, Entwickler und Kreative sowie viele Start-ups, für deren Themen und Pitches in Zusammenarbeit mit dem Telekom-Inkubator hub:raum eine eigene Bühne bereitstehen wird.